Предсказан очередной перенос GTA VI

Инсайдер Хендерсон заявил, что выпуск GTA VI перенесут на октябрь 2026 года

Известный инсайдер Том Хендерсон заявил, что студия Rockstar Games в очередной раз перенесет выход GTA VI. Об этом он заявил в своем подкасте Insider Gaming.

По мнению Хендерсона, новая часть Grand Theft Auto не выйдет 26 мая 2026 года, как наметили ее создатели. Инсайдер предсказал, что игру перенесут на осень, скорее всего — октябрь 2026 года. Том Хендерсон обосновал свой прогноз тем, что GTA VI еще не готова. Также он считает, что Rockstar захочет выпустить свой продукт в предпраздничный сезон, когда геймеры чаще тратят деньги на игры и консоли.

Автор подчеркнул, что его прогноз является не инсайдом, а лишь догадкой. Журналисты издания Gaming Bible отметили, что в последний раз, когда Хендерсон заявил о возможном переносе выхода игры, GTA VI действительно перенесли. Также они напомнили, что большая часть игр Rockstar выходит именно осенью.

Изначально GTA VI должна была появиться осенью 2025 года. Однако весной разработчики заявили, что переносят релиз тайтла на май 2026 года.

В начале осени игровой издатель Найджел Лоури назвал GTA VI проектом совершенно нового уровня. Он заметил, что тайтл превосходит все остальные игры как по масштабу, так и по своему культурному влиянию и тому вниманию, которое она привлекает.