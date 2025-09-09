Россия
15:48, 9 сентября 2025Россия

Десять украинских БПЛА уничтожили над Черным морем

Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Anelo / Shutterstock / Fotodom

Десять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были уничтожены над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что устройства сбили дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО). Дроны были ликвидированы в период с 13:30 до 14:45.

Других подробностей в Минобороны не привели.

До этого в сети распространились кадры, снятые в первые минуты после удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по движущемуся автомобилю в Сочи Краснодарского края.

Украинская сторона атаковала Сочи в ночь на 9 сентября. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что несовместимые с жизнью травмы получил мужчина, который находился за рулем автомобиля.

    Все новости