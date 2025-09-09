Десять украинских БПЛА уничтожили над Черным морем

Минобороны: Десять украинских БПЛА уничтожены над Черным морем

Десять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были уничтожены над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что устройства сбили дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО). Дроны были ликвидированы в период с 13:30 до 14:45.

Других подробностей в Минобороны не привели.

До этого в сети распространились кадры, снятые в первые минуты после удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по движущемуся автомобилю в Сочи Краснодарского края.

Украинская сторона атаковала Сочи в ночь на 9 сентября. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что несовместимые с жизнью травмы получил мужчина, который находился за рулем автомобиля.