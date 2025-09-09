Бывший СССР
Дружественный России лидер анонсировал углубление сотрудничества с Финляндией

Мирзиеев обсудил со Стуббом дальнейшее сотрудничество Узбекистана с Финляндией
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Шавкат Мирзиеев

Шавкат Мирзиеев. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудил со своим коллегой из Финляндией Александром Стуббом дальнейшее углубление сотрудничества двух стран. Об этом сообщила пресс-служба президента среднеазиатской страны.

«Особое внимание обращено на возможности налаживания кооперации в таких сферах, как сельское хозяйство, химическая, энергетическая, добывающая, телекоммуникационная и другие инновационные отрасли», — говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-релизе обращают внимание на «успешную работу финского университета "Нордик"» на территории дружественной России страны.

Также был анонсирован визит Стубба в Узбекистан.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев обвинил Финляндию в русофобской политике и предупредил об угрозе краха из-за противостояния с Москвой. По его словам, финские власти готовят «военную инфраструктуру для очередной агрессии против России». В МИД Финляндии ответили на заявления Медведева скупо.

