МИД Финляндии скупо отреагировал на заявление Медведева о репарациях

МИД Финляндии: У Хельсинки нет комментариев к статье Медведева в ТАСС
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В Министерстве иностранных дел Финляндии не стали комментировать статью заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о российско-финских отношениях. Так в ведомстве ответили на запрос корреспондента «Ленты.ру».

«У Министерства иностранных дел Финляндии нет комментариев по этому вопросу», — написали в пресс-службе МИД страны.

Статья бывшего президента России Дмитрия Медведева с заголовком «Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность» была опубликована в ТАСС в понедельник, 8 сентября. В ней он обвинил Хельсинки в полном обрушении взаимовыгодного сотрудничества, которое выстраивалось десятилетия. В связи с этим, по словам Медведева, нынешний курс России в отношении Финляндии изменится: «Миндальничать, как в 1944 году, с ними уже никто не будет. Читать им добрые сказки про муми-троллей тоже».

Наконец, Дмитрий Медведев намекнул на возможность потребовать у Хельсинки репарации за ущерб, причиненный Финляндией в годы Второй мировой войны. Он это связал с изменениями финской внешнеполитической стратегии и вступлением страны в НАТО.

