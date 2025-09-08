Россия
11:13, 8 сентября 2025Россия

Медведев намекнул на возможные репарации России к Финляндии

Медведев: У РФ есть основания вернуться к требованиям о репарациях к Финляндии
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

У Российской Федерации (РФ) есть все основания вернуться к требованиям о репарациях к Финляндии. С таким намеком выступил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Он пояснил, что возможные компенсации поступят за ущерб от действий финнов в годы Второй мировой войны. Экс-президент России рассказал, что после вступления в НАТО власти Финляндии начали попирать подписанные ранее договоренности, в том числе оборонные статьи Парижского мирного договора 1947 года и статьи об отказе от использования вооруженных сил за пределами своей территории Договора об основах отношений с РФ 1992-го.

«Такой ревизионизм должен быть жестко пресечен», — настаивает Медведев.

До этого зампред Совбеза заявил, что Финляндия проводит курс на подготовку к войне с Россией.

