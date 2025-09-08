Медведев намекнул на возможные репарации России к Финляндии

Медведев: У РФ есть основания вернуться к требованиям о репарациях к Финляндии

У Российской Федерации (РФ) есть все основания вернуться к требованиям о репарациях к Финляндии. С таким намеком выступил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Он пояснил, что возможные компенсации поступят за ущерб от действий финнов в годы Второй мировой войны. Экс-президент России рассказал, что после вступления в НАТО власти Финляндии начали попирать подписанные ранее договоренности, в том числе оборонные статьи Парижского мирного договора 1947 года и статьи об отказе от использования вооруженных сил за пределами своей территории Договора об основах отношений с РФ 1992-го.

«Такой ревизионизм должен быть жестко пресечен», — настаивает Медведев.

До этого зампред Совбеза заявил, что Финляндия проводит курс на подготовку к войне с Россией.