Медведев заявил о подготовке одной страной плацдарма для нападения на Россию

Медведев: Финляндия может готовить плацдарм для нападения на Россию

Финляндия может готовить плацдарм для нападения на Россию. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в колонке «Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность» для ТАСС.

«После вступления в НАТО под видом оборонных мероприятий Хельсинки проводит конфронтационный курс на подготовку к войне с Россией, похоже, готовя плацдарм для нападения на нас», — сказал Медведев.

По его словам, НАТО вовлечен в этот процесс и интенсивно осваивает сушу, море, воздух, космос и киберпространство. Также фиксируется увеличение военной активности, добавил зампред Совбеза и отметил, что у границы с Россией создается штабная структура передовых сухопутных войск НАТО в Лапландии.

Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года вместе со Швецией после того, как в мае 2022 года подала заявку на вступление в Североатлантический альянс. На территорию страны впоследствии начала вводиться военная инфраструктура, на что в Кремле пообещали принять все меры безопасности. Президент Финляндии Александр Стубб заявлял, что Россию можно назвать главной угрозой для всего блока НАТО и для Хельсинки в частности.