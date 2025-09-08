Медведев пригрозил Финляндии крахом

Медведев: Противостояние Финляндии с Россией может привести к краху

Финляндия должна осознавать, что противостояние с Россией может привести к краху их государственности. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, чьи слова приводит ТАСС.

«Строя в припадке реваншизма новую "линию Маннергейма" (читай: готовя военную инфраструктуру для очередной агрессии против России), финскому истеблишменту главное — не забывать, что противостояние с нами может привести к краху финской государственности уже навсегда», — объяснил он.

Политик подчеркнул, что Москва не собирается читать Хельсинки добрые сказки про муми-троллей, а также «миндальничать» с финскими властями, как в 1944 году.

До этого Медведев заявил, что отношения России и Финляндии полностью обрушились. Политик прибыл на границу двух стран в Ленинградской области, где пообщался с пограничниками и представителями власти. Зампред Совбеза рассказал, что сейчас на границе нет никакого движения.