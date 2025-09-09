Движение на Крымском мосту возобновили после перекрытия утром 9 сентября

Движение на Крымском мосту возобновили спустя менее часа после перекрытия утром 9 сентября. Об этом говорится в Telegram-канале об оперативной информации на мосту.

Сообщение о перекрытии моста появилось в 09:03 по московскому времени, а о восстановлении движения сообщили в 09:42. В настоящее время в очереди со стороны Тамани находятся 461 транспортное средство, а со стороны Керчи — 514.

Ранее стало известно, в какие дни в сентябре россиян ждут пробки на Крымском мосту. По направлению из Крыма очереди с ожиданием до трех-четырех часов возникнут 12 и 13 сентября.