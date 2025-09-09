Назван единственный способ повысить пенсии в России

Экономист Колташов назвал расходы бюджета единственным способом повышения пенсий

Регулярная индексация пенсий, даже раз в квартал, как предлагает глава думской фракции партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, не решит проблему низких выплат. Об этом в комментарии Общественной службе новостей рассказал директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

По его словам, проблема такой индексации заключается в том, что в стране слишком много пенсионеров получают выплаты ниже среднего уровня и, как их ни увеличивай через индексацию, получать больше относительно роста цен пожилые люди не станут.

Единственным способом повысить пенсии в стране экономист назвал увеличение на эти цели бюджетных расходов. Он признал, что напрямую заниматься этим никто в условиях роста дефицита бюджета не станет, но можно было бы наращивать поступления в Социальный фонд.

Для этого необходимо изменение налоговой политики, такое как введение необлагаемого минимума доходов, который должен быть, например, в три раза больше прожиточного минимума. Тогда деньги, которые берутся с граждан, получающих меньше, станут считаться социальными отчислениями и направляться в Социальный фонд.

Таким образом вырастет база его наполнения, а значит пенсионеры смогут получить дополнительно до пяти тысяч рублей. Назвать такую прибавку можно было бы возвратом налога на добавочную стоимость (НДС), а рассчитать — по усредненным данным расхода пожилых россиян на покупку товаров и оплату услуг ЖКХ.

Впрочем, заметил Колташов, российские власти на такие изменения вряд ли пойдут, поскольку тогда сократятся налоговые поступления, а значит усугубятся проблемы с бюджетом.

Что касается различных инициатив по изменению подходов к индексации, то их экономист считает популизмом. С одной стороны, воплощать их в реальность никто не станет, а с другой, они потребуют роста бюрократических операций, что увеличит операционные расходы.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что плановую индексацию страховой пенсии в 2026 году проведут с 1 февраля, а затем с 1 апреля. Первый перерасчет связан с инфляцией, а второй — с возможностями Социального фонда по увеличению выплат.