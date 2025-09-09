Эксперт рассказал об ударе по генералам НАТО в Генштабе ВСУ

Эксперт Дандыкин: Целью удара по Генштабу ВСУ могли быть генералы НАТО

Целью удара по зданию Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), который российские войска нанесли в октябре 2024 года, могла быть группа генералов стран НАТО. Об этом рассказал в беседе с News.ru эксперт Василий Дандыкин.

«Вполне вероятно, что были генералы. И не только украинские, но и натовские. Запад этого не признает. Хотя информация уже утекла», — приводятся в публикации слова эксперта.

Он выразил предположение, что удар был нанесен в качестве ответа за атаку ВСУ на Российский университет спецназа в Чечне.

Генштаб ВСУ был атакован в ночь на 30 октября 2024 года. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал произошедшее ударом возмездия. По словам чеченского лидера, удар по зданию нанесли «Геранями», в результате были ликвидированы девять человек, еще 17 пострадали.