Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:11, 9 сентября 2025Бывший СССР

Эксперт рассказал об ударе по генералам НАТО в Генштабе ВСУ

Эксперт Дандыкин: Целью удара по Генштабу ВСУ могли быть генералы НАТО
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Целью удара по зданию Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), который российские войска нанесли в октябре 2024 года, могла быть группа генералов стран НАТО. Об этом рассказал в беседе с News.ru эксперт Василий Дандыкин.

«Вполне вероятно, что были генералы. И не только украинские, но и натовские. Запад этого не признает. Хотя информация уже утекла», — приводятся в публикации слова эксперта.

Он выразил предположение, что удар был нанесен в качестве ответа за атаку ВСУ на Российский университет спецназа в Чечне.

Генштаб ВСУ был атакован в ночь на 30 октября 2024 года. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал произошедшее ударом возмездия. По словам чеченского лидера, удар по зданию нанесли «Геранями», в результате были ликвидированы девять человек, еще 17 пострадали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Революция поколения Z». Зумеры взбунтовались из-за запрета соцсетей и объявили о захвате власти в азиатской стране

    Звезда сериала «Сплетница» раскрыла секрет идеального пресса

    Эксперт рассказал об ударе по генералам НАТО в Генштабе ВСУ

    Владелицу скандальной «тюрьмы для собак» в Подмосковье отпустили

    На ЗАЭС рассказали о рисках для станции из-за обстрелов ВСУ

    Отдыхающих в Турции россиян предостерегли от одного простого действия на улице

    ВВС США заключили контракт на замену ударивших по Ирану авиабомб GBU-57

    Россиянин получил срок за расчленение транссексуала

    США заявили о готовности Украины к заморозке линии фронта

    Россиянин устроил слежку за командованием воинской части

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости