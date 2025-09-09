Названы основные покупатели элитного жилья в Москве

«Аеон Девелопмент»: Целевая аудитория элитного жилья в Москве — гедонисты

Основные покупатели элитного жилья в Москве прежде всего отличаются гедонизмом и любовью к роскоши. Кто составляет целевую аудиторию столичных пентхаусов, выяснили аналитики компании «Аеон Девелопмент». Материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Семьи с детьми редко интересуются покупкой такого рода объектов. Чаще всего элитным сегментом рынка, согласно результатам исследования, интересуются инфлюэнсеры, блогеры, молодые бездетные пары, либо, наоборот, покупатели старше 45 лет. Первые не оценивают покупку с точки зрения семейного проживания и стремятся жить «здесь и сейчас», вторые — больше не планируют делить квартиру со взрослыми детьми и нередко приобретают аналогичный объект на этаже пониже. Также многие покупатели заключают подобные сделки в инвестиционных целях.

Помимо гедонистического образа жизни, для большинства покупателей элитного жилья характерно желание обладать уникальным объектом собственности. Действительно, элитные пентхаусы, в том числе класса премиум и делюкс, считаются нишевым форматом недвижимости. На данный момент на московском рынке экспонируется менее 200 таких объектов. Квадратный метр такой жилплощади стоит почти на 70 процентов дороже среднего показателя в элитном сегменте. В среднем за год с такими лотами заключается всего 20 сделок. «Уникальность и высокая стоимость делают пентхаусы максимально статусной покупкой, что принципиально для многих наших клиентов», — пояснила заместитель генерального директора «Аеон Девелопмент» Марина Мальцева. Среди других достоинств элитных пентхаусов можно назвать просторность, удобство планировки, высокие потолки, впечатляющие панорамные виды, а также террасы, камины, отдельные лифты и эксплуатируемые кровли.

Ранее в августе отмечалось снижение объемов строительства элитных объектов в столице. С начала 2025 года разрешение на строительство получили только шесть новых проектов. При этом в 2024-м показатель был на 53 процента выше.