Эрмитаж возобновил работу после эвакуации

Эрмитаж сообщил, что возобновил работу после сообщений об угрозе безопасности

Государственный музей Эрмитаж открыли после эвакуации из-за сообщений об угрозе безопасности. Об этом информирует официальный Telegram-канал учреждения культуры.

«Служба безопасности музея и сотрудники Росгвардии эвакуировали всех посетителей, провели проверку залов и служебных помещений. Угроз не обнаружено. Сейчас все экспозиционные комплексы открыты и работают в обычном режиме», — сообщает пресс-служба музея.

Также представители Эрмитажа попросили посетителей не выбрасывать свои билеты, поскольку по ним можно будет вернуться к осмотру экспозиции сегодня или в любой другой день, когда музей открыт.

Ранее поступили анонимные сообщения о якобы опасных предметах на территории Эрмитажа, музея Фаберже, Всероссийского музея Пушкина на набережной Мойки и Мемориального музея-лицея.

7 сентября стало известно, что главный вход Эрмитажа закрыли в 17:00. На сайте СМИ опубликованы снимки, на которых видно, что у входа в музей на Дворцовой площади выставили таблички с надписью «Входа нет».