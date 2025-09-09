Grand Continent: 60 процентов европейцев хотят отставки главы ЕК фон дер Ляйен

Большинство жителей стран Европейского союза захотели, чтобы действующая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен ушла в отставку. Об этом сообщает издание Le Grand Continent со ссылкой на данные социологической компании Cluster17.

Согласно результатам исследования, за отставку чиновницы выступили 60 процентов респондентов. При этом за уход фон дер Ляйен с должности проголосовали 70 процентов французов, 49 процентов поляков, 54 процента немцев и 60 процентов итальянцев и испанцев.

Ранее фон дер Ляйен обвинила Россию в том, что та якобы «издевается над дипломатией» и презирает «международное право».