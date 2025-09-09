Европу призвали разработать запасной план по Украине из-за Трампа

FT: Европе нужен запасной план, если она не сможет убедить Трампа защитить Киев

Президент США Дональд Трамп демонстрирует нежелание брать на себя обязательства по защите Украины, поэтому Европе следует разработать запасной план на случай, если ей не удастся перетянуть американского лидера на свою сторону в вопросе военной помощи Киеву. Об этом заявил обозреватель британской газеты Financial Times (FT) Гидеон Рахман.

По его словам, если бы европейские лидеры смогли убедить Трампа усилить военное и экономическое давление на Россию, это стало бы невероятным достижением. «Бесспорно, это нужно попробовать. Но Европе нужен запасной план, когда наушничество Трампу не сработает», — считает Рахман.

По его данным, «коалиция желающих» рассматривает возможность создания «воздушного щита», чтобы обеспечить безопасность Украины. Инициатива предполагает увеличение поставок средств противовоздушной обороны (ПВО) для защиты от российских беспилотников. Таким образом европейские лидеры планируют добиться фактического прекращения огня.

Ранее Трамп сообщил, что США больше не тратят средства на оказание помощи Украине и не предоставляют ей напрямую военную технику. Вместо этого Вашингтон продает технику странам НАТО.