Германия поставила Украине первые пусковые установки Patriot

Писториус анонсировал новую инициативу ФРГ по поддержке дальних ударов ВСУ

Германия поставила Украине первые обещанные пусковые установки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает Reuters.

Глава Минобороны также заверил, что Германия запустит новую инициативу «Глубокий удар» и нарастит поддержку производства беспилотников большой дальности на Украине, заключив контракты с оборонными компаниями на сумму 300 миллионов евро.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия поставит Украине дополнительные пусковые установки систем Patriot в течение двух-трех месяцев.

В конце августа стало известно, что на территории Украины немецкий производитель беспилотников Quantum Systems построил секретные цеха, где собирают дроны.