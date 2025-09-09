Россия
Горящую от удара ВСУ российскую многоэтажку сняли на видео

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Житель Макеевки заснял на видео прилет беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в жилой многоэтажный дом. Ролик появился в Telegram-канале эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина.

«Вот так Украина поздравляет нас с днем освобождения Донбасса», — прокомментировал автор кадров.

На видео заметно, как горят четыре окна в многоэтажке. После прилета огонь охватил два этажа здания. Подробности уточняются.

Вечером 8 сентября появилась информация о массированном ударе ВСУ по Донецку и Макеевке с применением ракет и дронов. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, жертвами атаки стали два человека, еще 16 пострадали. Тем временем 14 объектов гражданской инфраструктуры оказались повреждены.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал удары по энергетической структуре России. По его словам, ВСУ в ближайшие месяцы будут сконцентрированы на защите критической инфраструктуры страны.

