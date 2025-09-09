Украинский военный Гусар: Командиры ВСУ по утрам давали солдатам психотропы

Командиры 53-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) по утрам давали солдатам психотропные вещества, затуманивающие сознание. Об этом рассказал украинский военнопленный Николай Гусар, передает ТАСС.

«У меня в подразделении командиры давали с утра препараты в виде таблеток. Что-то вроде метамфетамина, оно затуманивало голову», — отметил он.

Военнопленный добавил, что в подразделении в должности медика продолжает служить его брат. Он подчеркнул, что попросит его сдаться в плен, чтобы тот мог вернуться домой к родным, когда попадет в обменные списки.

Ранее представитель пророссийского подполья на Украине сообщил, что наемники из Латинской Америки, сражающиеся на стороне ВСУ, наладили канал поставки наркотиков на передовую. По его словам, запрещенные вещества попадают на Украину через порт в Николаеве.