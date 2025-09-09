Объявлена стоимость iPhone 17

iPhone 17 появится в продаже 19 сентября и будет стоить 799 долларов

Корпорация Apple в ходе презентации 9 сентября объявила стоимость новых смартфонов. Запись мероприятия доступна на сайте фирмы.

Компания представила четыре новых смартфона: iPhone 17, 17 Air, 17 Pro и Pro Max. Модели Plus больше нет в линейке, и ее место занял ультратонкий Air — его толщина составляет всего 5,6 миллиметра. В минимальной комплектации все смартфоны имеют 256 гигабайт встроенной памяти.

iPhone 17 будет стоить в минимальной версии 799 долларов (около 68 тысяч рублей), 17 Air — 999 долларов (84 тысячи рублей), 17 Pro и Pro Max будут стоить 1099 и 1199 долларов соответственно (92 и 100 тысяч рублей соответственно). Продажи всех устройств начнутся 19 сентября.

Ранее ретейлеры из РФ рассказали, что iPhone 17 появится в России до конца сентября. Также смартфоны могут привезти в страну сразу после международного старта продаж, но такие модели будут стоить заметно дороже обычных.