11:02, 9 сентября 2025Ценности

Иванку Трамп и Жизель Бюндхен сняли в бикини на яхте

Моделей Иванку Трамп и Жизель Бюндхен сняли в бикини на яхте в Майами
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Brennan Asplen / Getty Images

Американскую бизнесвумен и фотомодель Иванку Трамп и бразильскую супермодель Жизель Бюндхен сняли в купальниках на отдыхе. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 43-летнюю дочь президента США Дональда Трампа и 45-летнюю манекенщицу на яхте в Майами. Знаменитости позировали в черных бикини, обедая и загорая на борту.

На судне находился и возлюбленный Бюндхен — инструктор по джиу-джитсу Хоаким Валенте.

В августе Жизель Бюндхен без бюстгальтера снялась в рекламе итальянского модного дома Elisabetta Franch.

    Все новости