Иванку Трамп и Жизель Бюндхен сняли в бикини на яхте

Американскую бизнесвумен и фотомодель Иванку Трамп и бразильскую супермодель Жизель Бюндхен сняли в купальниках на отдыхе. Соответствующий материал публикует Daily Mail.
Папарацци запечатлели 43-летнюю дочь президента США Дональда Трампа и 45-летнюю манекенщицу на яхте в Майами. Знаменитости позировали в черных бикини, обедая и загорая на борту.
На судне находился и возлюбленный Бюндхен — инструктор по джиу-джитсу Хоаким Валенте.
В августе Жизель Бюндхен без бюстгальтера снялась в рекламе итальянского модного дома Elisabetta Franch.