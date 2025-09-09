Известный российский комик рассказал о походах в стриптиз-клубы с женой

Известный российский стендап-комик и участник шоу Stand Up на ТНТ Андрей Атлас заявил, что они с женой вместе ходили в стриптиз-клубы. Об этом он рассказал в интервью блогеру Андрею Пределину, видео вышло во «ВКонтакте».

По словам Атласа, когда его жена поинтересовалась, что именно происходит в стриптиз-клубах, он пригласил ее вместе сходить в такое заведение. «Мы с ней пришли вечером. Она посмотрела. Мы на приват сходили, попробовали», — отметил юморист.

После этого супруга комика заявила, что спокойно отнесется к тому, что он будет ходить в стриптиз-клубы без нее. Однако, как уточнил Атлас, с тех пор он не делал этого один. «С ней можем зайти. Мы были в Амстердаме, допустим, во всех этих [эротических] театрах», — заявил он.

Ранее Атлас рассказал, что в начале карьеры в Stand Up не получал зарплату. Комик уточнил, что юмористы могли зарабатывать на выступлении на вечеринках программы.

