В России предложили национализировать ЖКХ-компании

Депутат Миронов: Нужно пересмотреть коммерческий статус ЖКХ-отрасли

Компании, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), могут стать государственными. С предложением по национализации коммунальной отрасли выступил лидер партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов, его цитирует «Газета.Ru».

«Сегодня нужно пересматривать и тарифы, и весь коммерческий статус отрасли. Наводить порядок и возвращать коммунальные предприятия в госсобственность», — заявил депутат Госдумы. По его мнению, в сфере ЖКХ недостаточно «симптоматических» проверок — требуется масштабная ревизия с участием федеральных надзорных ведомств, независимой экспертизы и общественников.

По словам политика, в счетах за «коммуналку» нередко появляются расходы на отдых и корпоративы сотрудников ЖКХ-компаний, онлайн-тренинги и представительские автомобили. «После приватизации 90-х стратегическая сфера ЖКХ превратилась в рассадник бардака и воровства», — негодует Миронов.

Ранее Сергей Миронов призвал списать многодетным семьям долги по оплате услуг ЖКХ. Льготу он предлагает распространить на семьи с доходом ниже величины прожиточного минимума на человека.