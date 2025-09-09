К экс-мэру российского города и главарю банды «Винни-Пухи» подали новый иск

У осужденного экс-мэра Владивостока потребовали изъять имущество на 5,3 млрд

Генпрокуратура подала новый иск к бывшему главе Владивостока Владимиру Николаеву, в 90-е годы возглавлявшему организованную преступную группу (ОПГ) «Винни-Пухи». Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным издания, новый иск касается собственности на сумму 5,3 миллиарда рублей и 700 миллионов рублей, которую Генпрокуратура требует изъять у родственников осужденного. Надзорное ведомство отмечает, что в 2001-2004 годах Николаев, будучи депутатом краевого парламента, а позже по 2008 год мэром Владивостока, не имел права заниматься предпринимательствам, но запреты не соблюдал.

25 июля суд изъял у Владимира Николаева имущество на 14,8 миллиарда рублей. Изначально было заявлено, что в его собственности находится 681 объект стоимостью 6,5 миллиарда рублей, полученных с использованием должностного положения. В ходе дополнительной проверки количество объектов недвижимости было увеличено до 821.

В собственность государства были изъяты санаторий «Амурский залив», апарт-отель «Магнум», 12 земельных участков, 12 зданий и другие объекты недвижимости. Также с ответчиков взыскано 590 миллионов рублей, полученных от продажи нажитого имущества.

Сведения о причастности экс-чиновника к ОПГ опубликованы в учебном издании «Организованная преступность Дальнего Востока: общие и региональные черты», выпущенном в 1998 году издательством Дальневосточного госуниверситета. Сам Николаев эту информацию не опровергал.