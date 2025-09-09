Спорт
12:20, 9 сентября 2025Спорт

Костомаров назвал единственного запоминающегося российского футболиста

Костомаров назвал Акинфеева единственным запоминающимся российским футболистом
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров назвал единственного российского футболиста, который ему запомнился. Об этом сообщает ТАСС.

Бывший фигурист выделил голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, выступавшего за сборную России. Он также вспомнил про отраженный вратарем пенальти в послематчевой серии в 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Испании.

«Вот это запоминается. Мировых звезд я еще знаю, а у нас игроки так часто меняются», — заявил Костомаров.

39-летний Акинфеев выступает за московский ЦСКА на протяжении всей карьеры. Вместе с армейцами вратарь шесть раз стал чемпионом России, а также завоевывал Кубок УЕФА. В составе сборной России голкипер стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

    Все новости