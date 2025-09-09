Лукашенко заявил о готовности посетить КНДР

Лукашенко подтвердил готовность в ближайшее время посетить КНДР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности в ближайшее время посетить КДНР. Об этом он рассказал в поздравлении лидера республики Ким Чен Ына с Днем образования КНДР, опубликованном на сайте белорусского лидера.

«С теплотой вспоминаю нашу недавнюю встречу в Пекине. Подтверждаю готовность в ближайшее удобное для сторон время посетить вашу страну для выведения межгосударственных связей на качественно новый уровень», — указано в сообщении.

Лукашенко выразил надежду, что сотрудничество Минска и Пхеньяна и работа стран в международных организациях принесут пользу обоим народам и будут способствовать росту взаимопонимания.

Ранее были опубликованы кадры чаепития президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в государственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине, а также их разговор во время совместной поездки на переговоры в автомобиле «Аурус».