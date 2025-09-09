Макрон выбрал нового премьер-министра Франции

Президент Макрон выбрал нового премьера Франции, его имя не раскрывается

Президент Франции Эммануэль Макрон выбрал нового кандидата на пост премьер-министра страны. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники.

«Макрон выбрал нового премьер-министра», — сказано в заявлении. В то же время пока политик не раскрыл имя нового главы правительства.

8 сентября стало известно о том, что правительство премьер-министра Франсуа Байру ушло в отставку. Все это произошло после того, как чиновники выразили недоверие 364 голосами против 194. Вскоре во многих городах Франции прошли празднования. Люди несли плакаты и баннеры, а также открывали шампанское.

Позднее партия «Непокоренная Франция» также внесла проект резолюции по отстранению от власти Эммануэля Макрона. Тогда же председатель движения Матильда Пано заявила, что президент должен последовать за бывшим премьер-министром, так как и «на нем лежит ответственность за нестабильность во Франции».