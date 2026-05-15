Россиянка описала тюрьму Уругвая словами «атмосфера гнетущая, но интересная»

Российская тревел-блогерша Екатерина побывала в Уругвае и описала местную тюрьму словами «атмосфера гнетущая, но интересная». Своими впечатлениями она поделилась в Telegram-канале Dos cervezas, por favor.

Уточняется, что она проводила время в Монтевидео и обнаружила, что в столице страны Латинской Америки переделывают тюрьмы под общественные пространства. Так, одна из колоний была преобразована в торговый центр. «То, что это бывшая тюрьма, понять сложно, выдает разве что входная группа — мощные стены и узкие ворота. Само здание обманчиво можно принять за вокзал, ну а внутри — шик, блеск и приезжие из Аргентины с жадно блестящими глазами, скупающие заграничный дефицит», — отметила Екатерина.

Другое место заключения переделали в центр современного искусства. «Саму тюрьму отреставрировали по минимуму — побелили только первый этаж, да с нескольких бывших камер сняли двери (иначе было бы совсем жутко), даже вышки охранников остались на своих местах», — поделилась соотечественница.

Ранее Екатерина описала Уругвай словами «самая дорогая страна Южной Америки». Так, в супермаркете легко оставить 80 долларов (5,9 тысячи рублей), купив только завтраки на два-три дня, пояснила она.