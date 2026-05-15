Названо место побега обвиненного в мошенничестве экс-замглавы Минприроды

17:24, 15 мая 2026

«Царьград»: Экс-замглавы Минприроды Буцаев уехал в Майами через Минск и Тбилиси
Антон Похиляк

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Бывший замглавы Минприроды России Денис Буцаев беспрепятственно уехал в Майами через Минск и Тбилиси. Место побега называет «Царьград».

Утверждается, что бывший заместитель министра получил паспорт США и имел доступ к гостайне. Он объявлен в международный розыск.

Также уточняется, что мошенничество происходило, когда Буцаев до госдолжности был гендиректором компании «Российский экологический оператор». В частности, сообщается о 220 миллионах рублей, которые компания получила для разработки цифровых сервисов, но которые были украдены, а сервисы так и не созданы. В компании следователи работают еще с февраля, задержаны заместитель гендиректора Екатерина Степкина и топ-менеджер Максим Щербаков.

Накануне Буцаеву заочно предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие требует заочного ареста для него. До этого МВД объявило его в розыск.

