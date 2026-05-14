Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:30, 14 мая 2026Силовые структуры

Объявленному в розыск экс-замглавы Минприроды России предъявили обвинение

Экс-замглавы Минприроды России Буцаева заочно обвинили в мошенничестве
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Объявленному в розыск экс-замглавы Минприроды Денису Буцаеву заочно предъявили обвинение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Буцаеву предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие требует заочного ареста для него. В России бывшему чиновнику грозит до 10 лет колонии и штраф в размере до одного миллиона рублей.

О розыске Буцаева сообщалось в среду, 13 мая. Подробности уголовного дела, по которому его разыскивают, не раскрываются.

За три недели до этого чиновник подал в отставку по собственному желанию. Сейчас он, по неподтвержденным данным, находится за границей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Правительство постсоветской страны объявило об отставке

    Постсоветская страна не захотела помогать России в обходе санкций

    Обиженный после расставания россиянин продумал особо жестокое убийство

    В России отреагировали на снижение числа православных в стране

    Обвиняемому в 30 эпизодах мошенничества экс-главе правительства Кузбасса запросили срок

    В выступлениях уехавшего из России стендап-комика заметили реабилитацию нацизма

    МИД Китая объяснил визит в страну попавшего под санкции Рубио

    Названа неожиданная причина ухудшения памяти и мышления

    Страну-партнера России охватили массовые протесты из-за топливного кризиса

    Раскрыты договоренности США и Китая по Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok