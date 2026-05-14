Объявленному в розыск экс-замглавы Минприроды России предъявили обвинение

Экс-замглавы Минприроды России Буцаева заочно обвинили в мошенничестве

Объявленному в розыск экс-замглавы Минприроды Денису Буцаеву заочно предъявили обвинение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Буцаеву предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие требует заочного ареста для него. В России бывшему чиновнику грозит до 10 лет колонии и штраф в размере до одного миллиона рублей.

О розыске Буцаева сообщалось в среду, 13 мая. Подробности уголовного дела, по которому его разыскивают, не раскрываются.

За три недели до этого чиновник подал в отставку по собственному желанию. Сейчас он, по неподтвержденным данным, находится за границей.