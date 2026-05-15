Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:19, 15 мая 2026Россия

Лишенной гражданства за оскорбления русских людей женщине вернули российский паспорт

В ХМАО лишенной гражданства за оскорбления русских женщине вернули паспорт РФ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) лишенной гражданства за оскорбления русских людей Рае Мамедовой суд вернул российский паспорт. Об этом сообщает 86.ru со ссылкой на судебные материалы.

По данным издания, летом 2022 года в домовом чате в ответ на замечание соседа о порче лифта женщина записала гневные голосовые сообщения, в которых унижала не только мужчину, но и русский народ. Тогда ее признали виновной в возбуждении ненависти или вражды по национальному признаку и осудили на три года условно, лишив также российского гражданства.

Женщина обжаловала данное решение. Как выяснилось, она получила российское гражданство, будучи ребенком, и не давала присягу с обязательством соблюдать Конституцию и уважать права граждан. Рассматривавший дело суд в ХМАО счел, что, раз присяги не было, то не было и ее нарушения, которое может стать основанием для лишения гражданства.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах, полиция намерена обжаловать решение суда о восстановлении российского гражданства Рае Мамедовой, ранее осужденной за возбуждение ненависти.

Ранее в Краснодаре оштрафовали бывшего учителя алгебры, который допустил оскорбительные высказывания в отношении русских на уроке. Размер взыскания составил 20 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о подготовке Россией ударов по центрам принятия решений

    Траты страны БРИКС на импорт заметно выросли на фоне войны в Иране

    Российскую школьницу перехватили после звонка с требованием выкупа в 15 тысяч долларов

    В России отреагировали на сообщения об угрозе закрытия микропредприятий

    Один вид жилья в России стал дорожать

    Названо место побега обвиненного в мошенничестве экс-замглавы Минприроды

    Пересильд поддержала решение 16-летней дочери уйти из школы

    Лишенной гражданства за оскорбления русских людей женщине вернули российский паспорт

    Звезда КВН Борщева рассказала об отношении мужа к ее фигуре

    Раскрыто решение в отношении напавшего на девочку в Подмосковье вооруженного ножом мужчины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok