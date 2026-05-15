Лишенной гражданства за оскорбления русских людей женщине вернули российский паспорт

В ХМАО лишенной гражданства за оскорбления русских женщине вернули паспорт РФ

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) лишенной гражданства за оскорбления русских людей Рае Мамедовой суд вернул российский паспорт. Об этом сообщает 86.ru со ссылкой на судебные материалы.

По данным издания, летом 2022 года в домовом чате в ответ на замечание соседа о порче лифта женщина записала гневные голосовые сообщения, в которых унижала не только мужчину, но и русский народ. Тогда ее признали виновной в возбуждении ненависти или вражды по национальному признаку и осудили на три года условно, лишив также российского гражданства.

Женщина обжаловала данное решение. Как выяснилось, она получила российское гражданство, будучи ребенком, и не давала присягу с обязательством соблюдать Конституцию и уважать права граждан. Рассматривавший дело суд в ХМАО счел, что, раз присяги не было, то не было и ее нарушения, которое может стать основанием для лишения гражданства.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах, полиция намерена обжаловать решение суда о восстановлении российского гражданства Рае Мамедовой, ранее осужденной за возбуждение ненависти.

Ранее в Краснодаре оштрафовали бывшего учителя алгебры, который допустил оскорбительные высказывания в отношении русских на уроке. Размер взыскания составил 20 тысяч рублей.