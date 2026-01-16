Стали известны последствия для оскорбившего русских на уроке учителя

В Краснодаре суд оштрафовал учителя, который оскорбил русских на уроке

В Краснодаре оштрафовали бывшего учителя алгебры, который допустил оскорбительные высказывания в отношении русских на уроке. Последствия для педагога стали известны по результатам судебного разбирательства, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как следует из материалов дела, во время урока в шестом классе учитель с 30-летним стажем Алигаджи Магомедов «произнес оскорбительное высказывание в адрес русских людей». Во время заседания он извинился и заявил, что не хотел никого оскорбить и что выражение, допущенное им, использовалось как пример, чтобы призвать детей к порядку на уроке, но его слова были неверно истолкованы.

Педагога оштрафовали на 20 тысяч рублей по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. При принятии решения суд, в частности, учел, что мужчина является участником боевых действий в Афганистане и Чечне и имеет боевые награды, в том числе медаль «За отвагу».

Ранее сообщалось, что Магомедов во время урока назвал школьников свиньями. За это его уволили из образовательной организации.