На уроке в российской школе учитель назвал учащихся свиньями и поплатился

В Краснодаре во время урока учитель назвал учащихся свиньями. Об инциденте в российской школе сообщает RT.
За это высказывание мужчина поплатился. Как сообщает муниципальный центр управления (МЦУ) города, педагога уволили после нелицеприятных высказываний в адрес школьников.
«В школе проводится педагогическое расследование. Информация передана в правоохранительные органы для правовой оценки. Директор уже провела встречу с родителями», — пояснили в МУЦ.
RT также опубликовало видео с извинениями педагога, в котором он объяснил свое поведение «эмоциональным всплеском», и выразил готовность понести наказание.
Ранее Пермском крае учительницу обвинили в травле после слов о «лахудрах» в адрес школьниц. Со слов родителей учениц, в общении с детьми учитель ведет себя жестко.