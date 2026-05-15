17:25, 15 мая 2026

В России отреагировали на сообщения об угрозе закрытия микропредприятий

Юлия Сычева
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Малый бизнес сейчас особенно остро нуждается в новых мерах поддержки, и Россия исходит из этого, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что слишком медленное снижение ключевой ставки ставит под угрозу закрытия до 15 процентов микропредприятий. Размер просроченной задолженности в МСП достиг почти 600 миллиардов рублей, причем половина «плохих» долгов приходится на микропредприятия.

Депутат отметил, что меры господдержки малому и среднему предпринимательству (МСП) уже реализуются. В пример он привел обязательные условия закупок у субъектов МСП в рамках закупочных процедур по 223-ФЗ. По его словам, сейчас объем таких закупок составляет 9,55 триллиона рублей.

«Конечно, мы прекрасно понимаем, что малый бизнес сейчас особенно остро нуждается в новых мерах поддержки и мы исходим из того, что повышение налогообложения это временная мера, которая будет позже скорректирована. Но хочу отметить, что поддержка субъектов МСП уже осуществляется как на федеральном, так и на региональном уровнях, и включает в себя финансовые, налоговые, административные и имущественные льготы, а также образовательные и консультационные программы», — указал Кравченко.

Ранее сообщалось, что в первом квартале ликвидировано 11,2 тысячи юридических лиц из сферы общественного питания, что на 31,28 процента больше, чем годом ранее.

