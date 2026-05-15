Российскую школьницу перехватили после звонка с требованием выкупа в 15 тысяч долларов

В Якутии полиция вернула родителям дочь-подростка, за которую требовали $15 000

В Якутии полиция пресекла крупную аферу, жертвами которой стали обманутые мошенниками школьники и студент. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В дежурную часть обратился житель Якутска и рассказал, что, вернувшись домой, обнаружил вскрытый сейф. Из него пропали деньги в рублях и валюте, а также ювелирные украшения. Ущерб превысил шесть миллионов рублей.

Во время осмотра места происшествия полицейскими мужчине позвонили неизвестные и сообщили, что его 15-летняя дочь похищена. Они потребовали выкуп в 15 тысяч долларов, выслав отцу фотографии пропавших у него сбережений, обстановки в доме и данные девочки.

На розыск несовершеннолетней были ориентированы все наружные и оперативные службы полиции. Через некоторое время правоохранители перехватили подростка в такси. Девочка направлялась в одно из сел, ее вернули родителям. Она находилась под влиянием телефонных мошенников, которые под видом сотрудников правоохранительных органов, убедили ее в подозрительной активности на банковских счетах родителей. Испугавшись, девочка сообщила им о ценностях в сейфе, после чего ее убедили оставить ключ от квартиры под лестницей и уйти из дома.

В это время туда мошенники отправили ученика 11-го класса, который тоже был под влиянием злоумышленников. В марте он познакомился в мессенджере с девушкой, которая попросила перейти в чат-бот и ввести свой номер телефона для получения скидки на товар. После этого с ним связался якобы следователь ФСБ России и обвинил в пересылке денег на Украину. Юношу запугали и заставили отправиться домой к девочке, вскрыть там болгаркой сейф и спрятать ценности в тайнике.

За ними прибыл студент из Новосибирска, который также действовал по указке мошенников. 18-летний первокурсник полагал, что выполняет задание вербовщицы по имени Юлия. Возле тайника его задержали.

Ювелирные изделия и часть похищенных денег будут возвращены законному владельцу, отметила Волк. Возбуждено уголовное дело.

