Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:49, 9 сентября 2025Экономика

Москвичам пообещали период желтой листвы

Синоптик Позднякова: Сухая погода в столице ускорит появление желтых листьев
Мария Черкасова

Фото: B VV / Unsplash

Сухая погода в столице ускорит появление желтых листьев, сообщила в Telegram-канале главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, благодаря северному антициклону погода первой декады сентября в Москве и области окажется сухой и теплой. Такое постоянство в погоде в средних широтах наблюдается нечасто: за последние 90 лет такое случается всего четвертый раз. В 1938, 1999 и 2024 годах в Москве за первую декаду осени не выпало ни капли дождя. Позднякова отметила, что сухая погода ускорит появление желтой листвы, которой в настоящее время в столице совсем немного.

Ранее синоптик призвала москвичей ждать начала прихода бабьего лета в выходные, 13 и 14 сентября. В это время произойдет смена синоптического процесса: на периферии антициклона ветер сменится на южный, а тепло сохранится.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал главную сложность урегулирования на Украине

    Нетаньяху призвал палестинцев избавиться от ХАМАС

    Известная российская блогерша заявила о невозможности самостоятельно ходить в туалет

    Школьник скончался после тренировки по хоккею в российском регионе

    В Краснодарском крае произошло землетрясение

    Стало известно о смерти четырех мигрантов на объекте российского музея

    Часть жителей Красногорска остались без электричества после сноса горнолыжного курорта

    Сабрина Карпентер в бюстгальтере вышла на публику

    Названы последствия ударов Израиля по Катару для сектора Газа

    Белоруссия заявила протест Польше из-за закрытия границы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости