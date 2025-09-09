Москвичам пообещали период желтой листвы

Синоптик Позднякова: Сухая погода в столице ускорит появление желтых листьев

Сухая погода в столице ускорит появление желтых листьев, сообщила в Telegram-канале главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, благодаря северному антициклону погода первой декады сентября в Москве и области окажется сухой и теплой. Такое постоянство в погоде в средних широтах наблюдается нечасто: за последние 90 лет такое случается всего четвертый раз. В 1938, 1999 и 2024 годах в Москве за первую декаду осени не выпало ни капли дождя. Позднякова отметила, что сухая погода ускорит появление желтой листвы, которой в настоящее время в столице совсем немного.

Ранее синоптик призвала москвичей ждать начала прихода бабьего лета в выходные, 13 и 14 сентября. В это время произойдет смена синоптического процесса: на периферии антициклона ветер сменится на южный, а тепло сохранится.