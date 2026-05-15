Баранец: Отставки политиков в Латвии связаны с упавшими дронами

Полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец высказался о падении украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Латвии. Его слова приводит «Царьград».

Баранец напомнил, что дроны, атаковавшие порт Усть-Луга в Ленинградской области, летели со стороны Латвии. По его мнению, республика предоставила свое воздушное пространство беспилотникам Вооруженных сил Украины.

«Потом вдруг стало случаться так, что вместо того, чтобы лететь и бомбить Усть-Лугу, эти украинские беспилотники вдруг стали разворачиваться и падать на стратегические, если можно так назвать, объекты Латвии. Естественно, они не сошли с ума. Естественно, ими управляли», — заявил эксперт.

Как пишет «Царьград», дело в том, что российские специалисты по радиоэлектронной борьбе «стали просто перенаправлять эти беспилотники, которые летели на Усть-Лугу», что привело к падению этих дронов в самой Латвии и последующим отставкам.

В ночь на 7 мая на территории нефтебазы в городе Резекне на востоке республики разбился беспилотник. После инцидента премьер Латвии Эвика Силиня заявила, что инцидент продемонстрировал неспособность политиков, стоящих во главе сектора обороны, выполнить обещание по обеспечению безопасности воздушного пространства и потребовала отставки главы Минобороны страны Андриса Спрудса. 14 мая стало известно, что Силиня также подала в отставку, запустив роспуск правительства республики.

Ранее политолог Александр Носович назвал отставку правительства Латвии прецедентом для всей Европы. По его мнению, причиной отставки властей стали действия украинской армии, которая нанесла удар по критической инфраструктуре Латвии вместо цели на территории России.