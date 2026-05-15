Матвийчук: РФ ударила по складам с оружием НАТО и наемникам в Одессе и области

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с с aif.ru назвал вероятные цели ударов Вооруженных сил (ВС) России в Одессе и области.

Он отметил, что в городе и регионе находятся склады, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) хранят технику, полученную от стран НАТО. Это безэкипажные катера и беспилотники, добавил спикер.

«Думаю, что удары были нанесены по складам, технике, вооружению и боеприпасам, которые готовили к отправке на передовую, а также по портовым причалам», — рассказал Матвийчук.

В районе города Южный удар мог быть нанесен по инфраструктурному предприятию, бывшему командному пункту одесского военного округа времен Советского Союза, где сейчас располагались командные пункты ВСУ и иностранные наемники Киева, уточнил он.

В разговоре с «Лентой.ру» Матвийчук ранее заявил, что в 2026 году Россия может столкнуться с новыми конфликтами на западном направлении.