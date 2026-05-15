Полковник Матвийчук: В 2026 году возможны новые военные конфликты

В 2026 году Россия может столкнуться с новыми конфликтами на западном направлении, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт предположил, что в 2026 году Россия, вероятно, столкнется с эскалацией конфликта на Украине из-за вмешательства в него европейских стран. По его словам, это может произойти уже в ближайшее время, так как командование Вооруженных сил Украины терпит поражение. Кроме того, продолжил он, ожидаются новые боевые конфликты на западном направлении.

«Это Балтийское моря и пролив, где Европа пытается блокировать город Калининград и наш флот. Кроме того, я не исключаю развитие вооруженного конфликта в Приднестровье, где Молдавия при поддержке Румынии и НАТО попытается захватить эти территории», — предположил Матвийчук.

Полковник отметил, что Россия готова к этим вызовам. Он отметил, что масштабная перестройка, создание двух военных округов --Московского и Ленинградского позволяет быстро реагировать на ситуацию и влиять на нее.

Ранее посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Германия проводит ускоренную милитаризацию, готовясь к военному противостоянию с Россией. По его словам, ФРГ отрицает то, что превратилась в страну вооруженного конфликта на Украине.