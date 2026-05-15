Младший сын Бритни Спирс впервые за 10 лет появился на красной дорожке

Младший сын американской певицы Бритни Спирс и танцора и рэпера Кевина Федерлайна Джейден Федерлайн впервые за 10 лет появился на красной дорожке. Об этом пишет журнал Hello!.
19-летний наследник знаменитости посетил показ круизной коллекции бренда Dior в Музее искусств округа Лос-Анджелес. Он предстал перед камерами в зеленой куртке, рубашке в клетку, мешковатых джинсах и черных туфлях. Также парень продемонстрировал объемную прическу. При этом его сопровождала неизвестная девушка.
Джейден родился в Лос-Анджелесе 12 сентября 2006 года, за два месяца до того, как его родители подали на развод. По словам отца, юноша мечтает о музыкальной карьере.
В апреле сообщалось, что Бритни Спирс легла в реабилитационный центр. Там она пройдет курс лечения от алкогольной и наркотической зависимости.