Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:38, 15 мая 2026Ценности

Младший сын Бритни Спирс впервые за 10 лет появился на красной дорожке

Младший сын Бритни Спирс Джейден впервые за 10 лет появился на красной дорожке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Младший сын американской певицы Бритни Спирс и танцора и рэпера Кевина Федерлайна Джейден Федерлайн впервые за 10 лет появился на красной дорожке. Об этом пишет журнал Hello!.

19-летний наследник знаменитости посетил показ круизной коллекции бренда Dior в Музее искусств округа Лос-Анджелес. Он предстал перед камерами в зеленой куртке, рубашке в клетку, мешковатых джинсах и черных туфлях. Также парень продемонстрировал объемную прическу. При этом его сопровождала неизвестная девушка.

Джейден родился в Лос-Анджелесе 12 сентября 2006 года, за два месяца до того, как его родители подали на развод. По словам отца, юноша мечтает о музыкальной карьере.

В апреле сообщалось, что Бритни Спирс легла в реабилитационный центр. Там она пройдет курс лечения от алкогольной и наркотической зависимости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о подготовке Россией ударов по центрам принятия решений

    Траты страны БРИКС на импорт заметно выросли на фоне войны в Иране

    Российскую школьницу перехватили после звонка с требованием выкупа в 15 тысяч долларов

    В России отреагировали на сообщения об угрозе закрытия микропредприятий

    Один вид жилья в России стал дорожать

    Названо место побега обвиненного в мошенничестве экс-замглавы Минприроды

    Пересильд поддержала решение 16-летней дочери уйти из школы

    Лишенной гражданства за оскорбления русских людей женщине вернули российский паспорт

    Звезда КВН Борщева рассказала об отношении мужа к ее фигуре

    Раскрыто решение в отношении напавшего на девочку в Подмосковье вооруженного ножом мужчины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok