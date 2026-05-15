Младший сын Бритни Спирс впервые за 10 лет появился на красной дорожке

Младший сын Бритни Спирс Джейден впервые за 10 лет появился на красной дорожке

Младший сын американской певицы Бритни Спирс и танцора и рэпера Кевина Федерлайна Джейден Федерлайн впервые за 10 лет появился на красной дорожке. Об этом пишет журнал Hello!.

19-летний наследник знаменитости посетил показ круизной коллекции бренда Dior в Музее искусств округа Лос-Анджелес. Он предстал перед камерами в зеленой куртке, рубашке в клетку, мешковатых джинсах и черных туфлях. Также парень продемонстрировал объемную прическу. При этом его сопровождала неизвестная девушка.

Джейден родился в Лос-Анджелесе 12 сентября 2006 года, за два месяца до того, как его родители подали на развод. По словам отца, юноша мечтает о музыкальной карьере.

В апреле сообщалось, что Бритни Спирс легла в реабилитационный центр. Там она пройдет курс лечения от алкогольной и наркотической зависимости.