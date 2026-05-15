Губернатор Развожаев сообщил об атаке ВСУ на Севастополь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы», — написал чиновник.

По его данным, в районе Фиолента и Северной стороны системы противовоздушной обороны сбили две цели. Губернатор также призвал жителей соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.

Ранее стало известно, что в ночь на 15 мая средства ПВО сбили над регионами России 355 украинских беспилотных летательных аппаратов. Под удар ВСУ попали 18 российских регионов.