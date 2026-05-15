Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:14, 15 мая 2026Россия

ВСУ атаковали Севастополь

Губернатор Развожаев сообщил об атаке ВСУ на Севастополь
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы», — написал чиновник.

По его данным, в районе Фиолента и Северной стороны системы противовоздушной обороны сбили две цели. Губернатор также призвал жителей соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.

Ранее стало известно, что в ночь на 15 мая средства ПВО сбили над регионами России 355 украинских беспилотных летательных аппаратов. Под удар ВСУ попали 18 российских регионов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме назвали эффективный способ прекратить налеты дронов на Россию

    На Западе связали арест Ермака со словами Путина о завершении конфликта на Украине

    Гиперреалистичный бронзовый кабаний клык из кургана в Тыве удивил ученых

    Лебедев высказался о европейской стране словами «не жили хорошо — не надо начинать»

    Многомиллионную скидку на особняк Стивена Сигала назвали небольшой

    ВСУ атаковали Севастополь

    Появились подробности о вернувшихся российских пленных

    В России оценили слова Трампа о готовности Китая покупать нефть у США

    Россиян научили распознавать мошенников в домовых чатах

    Мужчина набросился на загорающую на пляже Вьетнама россиянку и облизал ее промежность

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok