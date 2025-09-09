Москвичам назвали время прихода бабьего лета

Синоптик Позднякова: Бабьего лета в столице можно ждать с выходных

В выходные, 13 и 14 сентября, москвичи могут ждать начала бабьего лета. Об этом в Telegram-канале рассказала главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В предстоящие выходные дни произойдет смена синоптического процесса: на периферии антициклона ветер сменится на южный, а тепло сохранится. Такую ситуацию можно будет считать началом бабьего лета, объяснила синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что бабьим летом можно назвать сухой и теплый промежуток погоды, который наступает после продолжительного периода дождей и холодов. В Москве такого резкого перехода не было — можно считать, что в городе в начале сентября просто продолжалась летняя погода. Татьяна Позднякова при этом назвала такое бабье лето «неклассическим».

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, осенняя погода установится в Москве под конец сентября.