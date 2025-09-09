Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:15, 9 сентября 2025Экономика

Москвичам назвали время прихода бабьего лета

Синоптик Позднякова: Бабьего лета в столице можно ждать с выходных
Мария Черкасова

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В выходные, 13 и 14 сентября, москвичи могут ждать начала бабьего лета. Об этом в Telegram-канале рассказала главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В предстоящие выходные дни произойдет смена синоптического процесса: на периферии антициклона ветер сменится на южный, а тепло сохранится. Такую ситуацию можно будет считать началом бабьего лета, объяснила синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что бабьим летом можно назвать сухой и теплый промежуток погоды, который наступает после продолжительного периода дождей и холодов. В Москве такого резкого перехода не было — можно считать, что в городе в начале сентября просто продолжалась летняя погода. Татьяна Позднякова при этом назвала такое бабье лето «неклассическим».

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, осенняя погода установится в Москве под конец сентября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Классическая схема». Скандального военблогера обвинили в воровстве при закупках для СВО. Он был советником курского губернатора

    ХАМАС обсуждало инициативу Трампа во время удара Израиля

    Корабль «Прогресс МС-30» отстыковали от МКС

    Путин объяснил свой приезд на первую в России федеральную территорию

    Рост российской экономики объяснили четырьмя главными причинами

    Парикмахеры раскрыли секрет смены цвета волос Кейт Миддлтон

    В Европе раскрыли размер финансовой помощи Украине с 2022 года

    Польша прогнала белорусского дипломата

    Украина во время поездки Путина в Сочи запустила через Черное море беспилотники

    Названы особенности дронов «Лютый» ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости