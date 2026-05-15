ЦБ: С 1 по 8 мая международные резервы России выросли до 771 миллиарда долларов

За неделю с 1 по 8 мая международные резервы России выросли до 771 миллиарда долларов. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка (ЦБ) РФ.

Международные резервы по состоянию на конец дня 8 мая 2026 года выросли на 1,8 процента. За неделю они выросли на 13,5 миллиарда долларов США в основном из-за положительной переоценки, пояснили в регуляторе.

По данным ЦБ, на начало месяца международные резервы составляли 757,5 миллиарда долларов.

Международные (золотовалютные) резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении регулятора. Речь идет об иностранных валютах, золоте, резервной позиции в МВФ и специальных правах заимствования.

Рекорд международные российские активы установили в сентябре 2025 года. В середине месяца их размер впервые преодолел отметку в 700 миллиардов долларов, месяц спустя превысил 740 миллиардов, а 30 января вырос до исторического максимума, составившего 826,8 миллиарда долларов.