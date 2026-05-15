Один из ключевых драгоценных металлов продолжил дешеветь

Биржевая стоимость серебра ускорила падение до 10 процентов за тройскую унцию

Серебро на торгах в пятницу, 15 мая, ускорило падение. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсные контракты на поставку одного из ключевых драгоценных металлов начали дешеветь с утра. Торги открылись при стоимости в 84 доллара за тройскую унцию. Позднее цены серебра стали снижаться вслед за котировками золота — к полудню мировые цены на серебро упали примерно на 8 процентов, до 78,5 доллара за тройскую унцию.

К 16:30 мск стоимость драгметалла опустилась до 76,7 доллара за тройскую унцию. Снижение по итогам дня составило порядка десяти процентов.

В середине апреля фьючерсы на серебро на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысили 80 долларов за тройскую унцию. Майские контракты на поставку серебра подорожали до столь высокого уровня впервые с 18 марта. На максимуме стоимость драгоценного металла поднималась до 80,315 за тройскую унцию, прибавив 0,98 процента.