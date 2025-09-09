Экономика
Назван срок формирования снежного покрова в Москве

Синоптик Тишковец: Снежный покров в Москве начнет формироваться к концу ноября
Виктория Клабукова

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Снежный покров в Москве начнет формироваться под конец осени. Об этом агентству РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как сообщил метеоролог, снежный покров в столичном регионе можно будет увидеть к концу ноября. Среднемесячная температура, по прогнозам синоптика, будет держаться на три градуса выше многолетних значений, и метеорологическая осень подойдет к завершению в середине ноября. Именно с этого времени столбики термометров закрепятся ниже нулевой отметки. Осадки не превысят климатической нормы, заверил Тишковец.

Декабрьская погода в Москву не припозднится и, по словам синоптика, «придет вместе с календарем». Первый месяц зимы не отклонится от нормы, и снегопады будут частыми.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что осень и зима в России стали длиннее. Так, за последние 30 лет теплый период в средней полосе страны увеличился на 10 дней, но лета такие изменения не коснулись.

