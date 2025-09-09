Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:31, 9 сентября 2025Бывший СССР

На Украине начались массовые увольнения

NV: Молодые украинцы массово увольняются для выезда за границу по новым правилам
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Молодые украинцы в возрасте от 18 до 22 лет массово увольняются для выезда за границу по новым правилам. Об этом пишет издание New Voice (NV).

«Беспокойство бизнеса из-за этого решения тоже понятно. Молодежь действительно начала активнее увольняться с работы. Например, на Новой почте за десять дней в этой возрастной категории уволилось 170 человек», — пишет СМИ. Однако, уточняется в сообщении, одновременно в компанию было принято на работу 64 человека. Таким образом чистый отток составил 106 работников.

Издание «Страна.ua» пишет, что из ресторанов компании !FEST с момента начала действия закона о выезде за рубеж уволилось около 20 процентов от общего количества молодых людей мужского пола.

Основным пострадавшим сектором экономики является сфера обслуживания.

Ранее на Украине вступил в силу закон, разрешающий военнообязанным в возрасте от 18 до 22 лет пересечение границы. Представитель Госпогранслужбы страны Андрей Демченко заявил, что молодые люди начали покидать Украину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент одной страны заявил о начале третьей мировой войны

    Задержанного в Шереметьево блогера внесли в список террористов

    Смолов рассказал о большом количестве посредственных иностранцев в РПЛ

    Неожиданная находка на чердаке российского дома обернулась уголовным делом

    Стало известно о двух новых проектах вышедшего по УДО Ефремова

    В Тихом океане произошло землетрясение

    На Украине начались массовые увольнения

    В Госдуму внесли проект о запрете въезда в Россию для одной категории мигрантов

    Скончалась жена бывшего премьера Непала

    На Чеботину подали в суд из-за песен Николаева и Крутого

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости