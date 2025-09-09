На Украине начались массовые увольнения

NV: Молодые украинцы массово увольняются для выезда за границу по новым правилам

Молодые украинцы в возрасте от 18 до 22 лет массово увольняются для выезда за границу по новым правилам. Об этом пишет издание New Voice (NV).

«Беспокойство бизнеса из-за этого решения тоже понятно. Молодежь действительно начала активнее увольняться с работы. Например, на Новой почте за десять дней в этой возрастной категории уволилось 170 человек», — пишет СМИ. Однако, уточняется в сообщении, одновременно в компанию было принято на работу 64 человека. Таким образом чистый отток составил 106 работников.

Издание «Страна.ua» пишет, что из ресторанов компании !FEST с момента начала действия закона о выезде за рубеж уволилось около 20 процентов от общего количества молодых людей мужского пола.

Основным пострадавшим сектором экономики является сфера обслуживания.

Ранее на Украине вступил в силу закон, разрешающий военнообязанным в возрасте от 18 до 22 лет пересечение границы. Представитель Госпогранслужбы страны Андрей Демченко заявил, что молодые люди начали покидать Украину.