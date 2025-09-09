Бывший СССР
На Украине обеспокоились новым решением США

На Украине обеспокоились сокращением финансирования военных программ ЕС
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: VIACHESLAV RATYNSKYI / Reuters

На Украине обеспокоились изменением стратегии национальной обороны США, в которой сокращается финансирование военных программ Европейского союза (ЕС). Об этом рассказало украинское издание «Обозреватель».

«В рамках такого подхода США планируют сократить финансирование программ по подготовке и оснащению армий европейских стран, граничащих с Россией», — сказано в материале.

Отмечается, что Пентагон уже предупредил европейские страны об изменениях. По мнению издания, такое решение наибольшим образом скажется на Литве, Эстонии и Латвии.

Ранее хорватское издание Advance заявило, что Путин, выступая перед журналистами по итогам визита в КНР, послал Западу сигнал. Как сочли журналисты, российский глава дал понять, что канал связи с Белым домом открылся и шанс на политическое прекращение украинского конфликта есть.

