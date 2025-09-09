Бывший СССР
На ЗАЭС рассказали о рисках для станции из-за обстрелов ВСУ

Глава ЗАЭС Черничук: Станция может остаться без электричества из-за ударов ВСУ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) в случае целенаправленных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по критическим объектам может остаться без энергоснабжения. Об этом заявил директор станции Юрий Черничук в эфире телеканала «Россия 24».

«К реагированию на эти ситуации мы готовы, но если долго ломать, то в итоге, конечно, можно сломать все что угодно. Но в тех условиях и в том состоянии боевых действий, которые есть сейчас, мы готовы к реагированию на любые вызовы», — сказал он.

Черничук добавил, что в случае повторения блэкаута запаса дизельного топлива для генераторов хватит на месяц.

Ранее ВСУ нанесли удар дронами по учебно-тренировочному центру ЗАЭС. Пресс-служба станции сообщила, что радиационный фон находится в пределах нормы, а работа станции продолжается в штатном режиме.

