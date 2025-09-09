Наука и техника
13:16, 9 сентября 2025Наука и техника

На Западе оценили модернизацию российских «Прорывов»

MWM: Модернизация повысила защищенность танков Т-90М «Прорыв»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Модернизация на основе опыта спецоперации повысила живучесть российских танков Т-90М «Прорыв». Рост защищенности машин оценило западное издание Military Watch Magazine (MWM).

Отмечается, что с начала СВО российские конструкторы уделили особое внимание защищенности танков от дронов и ракет. При этом Т-90М изначально превосходил другие танки России по уровню защищенности. В этих машинах реализовали изоляцию части боекомплекта, что положительно сказалось на живучести танка при попаданиях.

«С тех пор живучесть танков была еще больше повышена благодаря интеграции "мангалов" для защиты от беспилотников, атакующих технику сверху», — говорится в публикации.

Также издание отметило, что Т-90М превосходит другие танки Вооруженных сил России по уровню огневой мощи. Новый автомат заряжания позволяет использовать современные бронебойные боеприпасы с улучшенными характеристиками.

Ранее в сентябре командир танкового взвода группировки войск «Центр» лейтенант Артем Ваганов рассказал, что модернизированные Т-90М начали оснащать металлическими конструкциями для дополнительных блоков динамической защиты.

