13:22, 9 сентября 2025

На Западе раскрыли «великие идеи» ЕС

Профессор Дизен: Политика ЕС по России и Китаю ведет к самоуничтожению блока
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Yves Herman / Reuters

Политика Европейского союза (ЕС) по России и Китаю ведет к самоуничтожению блока. Об этом заявил профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х.

«У этих людей не иссякают великие идеи о том, как уничтожить Европу», — отметил профессор.

Дизен подчеркнул, что страны Запада ведут «опосредованную войну против крупнейшей ядерной державы мира», чтобы расширить НАТО. По его словам, они также могут начать экономическую войну с Китаем, так как он «отказывается подчиняться указаниям, с кем ему можно торговать».

Ранее стало известно, что страны ЕС обсуждают введение санкций против Китая за продолжающиеся активные закупки российских энергоресурсов, включая нефть и природный газ.

