Находящийся под подпиской о невыезде российский коррупционер сбежал в Дубай

ОАЭ передали России обвиняемого в посредничестве во взяточничестве

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) передали России разыскиваемого по каналам Интерпола за посредничество во взяточничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД страны Ирина Волк.

В аэропорту Дубая россиянина передали представителям правоохранительных органов родной страны для доставки в Москву.

По версии следствия, в июне 2021 года фигурант получил от студента подмосковного филиала одного из вузов столицы деньги, которые пообещал отдать преподавателям за успешную сдачу экзаменов и зачетов. В результате посредник передал часть денег декану одного из факультетов учебного заведения, а оставшиеся присвоил.

Дело возбудили в апреле 2024 года. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако ему удалось сбежать в Дубай. Он был объявлен в международный розыск, а потом задержан.

Ранее ОАЭ передали России подозреваемого в организации незаконной миграции.