Из ОАЭ депортирован россиянин, разыскиваемый по каналам Интерпола

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) передали России разыскиваемого по каналам Интерпола россиянина. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД страны Ирина Волк.

Мужчину уже депортировали из Дубая на родину, он доставлен в Москву для проведения следственных действий.

По версии следствия, в мае 2023 года в Адыгее подозреваемый и его знакомые представили в МВД ложную информацию о целях въезда иностранцев в Россию, что позволило последним незаконно оформить визы.

В апреле 2025 года Майкопский городской суд постановил арестовать фигуранта, однако ему удалось скрыться за границей. После объявления в международный розыск он был задержан на территории ОАЭ.

Ранее сообщалось, что с января по сентябрь 2025 года из Финляндии депортировали 104 россиян, ранее получивших отказ в международной защите.