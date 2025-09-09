Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) передали России разыскиваемого по каналам Интерпола россиянина. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД страны Ирина Волк.
Мужчину уже депортировали из Дубая на родину, он доставлен в Москву для проведения следственных действий.
По версии следствия, в мае 2023 года в Адыгее подозреваемый и его знакомые представили в МВД ложную информацию о целях въезда иностранцев в Россию, что позволило последним незаконно оформить визы.
В апреле 2025 года Майкопский городской суд постановил арестовать фигуранта, однако ему удалось скрыться за границей. После объявления в международный розыск он был задержан на территории ОАЭ.
Ранее сообщалось, что с января по сентябрь 2025 года из Финляндии депортировали 104 россиян, ранее получивших отказ в международной защите.